Genova – Ancora disagi per gli utenti della funicolare Zecca-Righi, alle prese da mesi con continui fermi del servizio e costretti ad usare il servizio sostitutivo.

Dalle 6:40 di questa mattina la funicolare è nuovamente fuori servizio e dovrebbe restare ferma sino a sabato 12 novembre per manutenzione.

Come sempre AMT ha attivato il servizio sostitutivo che però non incontra il favore degli utenti.

La funicolare Zecca-Righi dovrebbe riprende le sue corse sabato 12 novembre con la corsa delle 12:15