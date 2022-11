Savona – Attimi di paura questa mattina quando un appartamento al secondo piano di un palazzo in via Bernardo Mattiauda ha preso fuoco. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco, con il fumo che ha raggiunto in poco tempo le scale condominiali allertando i residenti dell’edificio.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni e non si sa se qualcuno sia rimasto ferito.

notizia in aggiornamento