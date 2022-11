Genova – Grave incidente, nella notte, sull’autostrada A12 Genova – Livorno all’altezza dell’uscita per il casello di Genova Est. Intorno alle 2 il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo finendo contro le pareti della galleria di Monte Sperone.

Fortunatamente non transitava nessun altro veicolo e l’auto non è stata investita.

All’interno si trovavano ben 6 persone, tra loro anche un bambino di 8 anni. Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto sono accorsi i messi di soccorso e la polizia stradale e dopo aver accertato che gli occupanti del veicolo stavano bene hanno provveduto alla rimozione del veicolo incidentato e a trasferire i feriti in ospedale per le cure ed i controlli del caso.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente del veicolo verrà multato per aver trasportato in auto più persone del consentito.