Genova – Una nuova assemblea pubblica in ValBisagno per ribadire il No alla costruzione di quello che viene descritto come un ecomostro e per chiedere lo stop del progetto per consentire un confronto pubblico e trasparente sulle scelte che il Comune di Genova sta facendo senza consultare i cittadini.

Ad organizzarlo per lunedì 14 novembre il comitato No SkyMetro ValBisagno sostenibile che torna a chiamare a raccolta quanti condividono le perplessità sul progetto e vorrebbero invece un confronto tra amministrazione e cittadini per trovare insieme una proposta davvero efficace per risolvere i tanti problemi posti sul tavolo del confronto.

Appuntamento in piazza Manzoni, di fronte al locale Municipio, dalle 17,30.

Gli organizzatori si oppongono alla realizzazione del progetto avviato dal Comune perché temono disagi e danni per la costruzione della gigantesca struttura sopraelevata che correrebbe all’altezza dei palazzi da corso Galliera sino all’alta ValBisagno.