Genova – Sono durate tutta la notte le ricerche della ragazza di 20 anni scomparsa dal traghetto La Superba, della compagnia di navigazione GNV partito ieri sera dal porto genovese. A dare l’allarme il fratello con cui viaggiava verso Palermo dove i due si stavano recando.

L’uomo ha segnalato alle autorità a bordo della nave che la sorella era irreperibile dall’una e trenta e che le ricerche a bordo non avevano dato esito. Subito è scattato l’allarme e il personale ha iniziato le ricerche della giovane anche nei locali e nelle zone della nave dove il fratello non aveva potuto cercare per motivi di sicurezza della navigazione.

Al momento della scomparsa il traghetto stava passando al largo di Livorno e dell’arcipelago toscano ed anche qui sono in corso ricerche della Guardia Costiera nell’ipotesi che possa essere caduta in mare.

Ricerche approfondite sulla nave sono state avviate al momento dell’arrivo de La Superba al porto di Palermo. Le forze dell’ordine sono salite a bordo con cani molecolari in grado di seguire le tracce delle persone con precisione chirurgica.

La giovane non avrebbe lasciato messaggi e secondo le prime testimonianze non sembrava agitata o turbata. Al momento, però, non viene esclusa nessuna ipotesi investigativa.

Il fratello è stato ascoltato a lungo dagli inquirenti incaricati delle indagini.