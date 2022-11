Albenga (Savona) – Incendio in un campeggio sul lungomare di Albenga nella notte. In fiamme camper roulotte e alcuni veicoli posteggiati nel parco del camping di via Don Giacomo Lasagna.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco allertati da passanti che hanno notato le fiamme che si alzavano dalla zona del campeggio, vicino al mare.

I pompieri hanno accertato che roulotte e camper fossero vuoti e poi hanno avviato le operazioni di spegnimento che sono durate alcune ore.

Spento il rogo sono iniziate le operazioni di bonifica e le indagini per accertare l’origine delle fiamme.

Al momento non si esclude l’ipotesi del gesto di piromani o di malintenzionati che volevano colpire la struttura per qualche motivo.

Gravi i danni a roulotte e camper posteggiati nell’area anche nel periodo invernale.