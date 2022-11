Genova – Cinema, teatro, laboratorio smartphone, corsi gratuiti per Over 70 con le attività del Circolo Pianacci.

Continuano le attività del progetto per Over ’70 “Ri-Usciamo” e sono tante le opportunità in corso oggi e nei prossimi mesi

Chi fosse interessato per informazioni e/o per verificare eventuali posti disponibili può scrivere a riusciamo@pianacci.it oppure contattare (anche whatsapp) il numero 3534412556.

Accedere alle opportunità e al progetto è gratis, ma ad una condizione: essere Over 70 ed aver aderito al progetto “Ri-Usciamo”.

Ad ottobre sono partiti il primo corso trimestrale di balli di gruppo e quello di attività motoria (ginnastica dolce)

Poi si sono aggiunte le opportunità di ingresso al Nuovo Cinema di Palmaro e, dal 15 novembre, anche gli ingressi al Teatro del Ponente di Voltri cui si aggiungerà dal 16 novembre il laboratorio smartphone per conoscere meglio le app più comuni e difendersi dalle truffe digitali.

Ecco le attività in corso e future alle quali si può aderire:

Cinema Palmaro

Nelle scorse settimane sono state inviati ad un primo gruppo di 30 persone gli inviti a prenotare un ingresso al Nuovo Cinema di Palmaro per poter assistere, gratuitamente, ad una proiezione pomeridiana, con l’aggiunta di due biglietti AMT in omaggio per coprire i costi del trasporto.

Teatro del Ponente a Voltri

Dal 15 novembre, con la stessa modalità, sarà possibile prenotare un ingresso gratuito ad uno spettacolo pomeridiano tra quelli in programma al Teatro del Ponente di Voltri.

Laboratorio di smartphone

Il 16 novembre avrà inizio, invece, il primo Laboratorio Smartphone che si terrà in una sala del Nuovo Cinema di Palmaro.

Al laboratorio sono state invitati coloro che, con l’adesione (gratuita) al progetto, hanno indicato una loro preferenza per questa iniziativa.

Anche il laboratorio Smartphone (5/6 incontri con esperto di settore) sarà replicato, in altra sede, all’inizio del 2023, in modo da poter soddisfare tutte le richieste.

Gite in primavera

In primavera sono previste anche le altre attività gratuite che spaziano dalla gita in pullman (pranzo compreso) per 50 persone alle visite guidate ad Acquario, Villa Duchessa di Galliera e Centro Storico per gruppi di 15/20 persone.

Corsi di ballo di gruppo ed attività motoria

I corsi di ballo di gruppo e di attività motoria sono in piena funzione, si concluderanno a fine dicembre e saranno riproposti all’inizio del 2023 a beneficio di altri aderenti.

“Ri-Usciamo” è un progetto, sostenuto da un bando di Fondazione Carige, ideato dal Circolo ARCI Pianacci che si propone di offrire nel complesso, distribuite tra le diverse attività proposte, oltre 400 opportunità gratuite per “rimettere” in moto le attività sociali dopo le limitazioni della pandemia che hanno riguardato, soprattutto, le persone anziane.

Il progetto è realizzato da Consorzio ARCI Pianacci in collaborazione con Agorà Cooperativa Sociale, Arci Genova, Auser Arenzano, CIV Pra’ Insieme, Farmacia San Giovanni di Bottaro, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Municipio VII Ponente, Nuovo Cinema Pra’ Palmaro, Odv Anteas Genova, OdV PRATO Onlus, Parrocchia Maria Madre del Buon Consiglio, Parrocchia S. M. Assunta

La descrizione del progetto alla pagina http://www.pianacci.it/ri-uscire/

La descrizione delle attività in corso alla pagina http://www.pianacci.it/attivitaOver70/