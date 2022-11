Genova – Consegne per il Black Friday anche in Liguria per lo stato di agitazione e mobilitazione di tutto il personale Driver e Magazzinieri.

Pronti ad incrociare le braccia lavoratori di BRT, SDA, GLS, TNT e Fedex.

Nelle scorse settimane le segreterie di Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti hanno comunicato alle aziende BRT – SDA – GLS -TNT/FEDEX una duplice necessità, la prima inerente a un accordo per gli autisti per il periodo Natalizio, e la seconda per l’erogazione dei bonus previsti dai decreti aiuti da erogarsi a tutti, autisti e magazzinieri.

Durante l’incontro, i sindacati hanno confermato le richieste economiche per il periodo natalizio, confermando gli importi anticipati tramite apposita piattaforma.

Durante l’incontro per i driver, è stato chiaro che vi erano pareri discordanti sia sugli importi economici che sulle modalità di erogazione, mentre nulla è emerso in merito alla richiesta del cosiddetto “bonus carburante” per tutti autisti e magazzinieri.

Dopo due settimane di attesa, nessuna comunicazione ufficiale è ancora giunta alle Segreterie, salvo una comunicazione informale di tutte le parti datoriali, circa una insufficiente disponibilità solo ed esclusivamente per i driver, circostanza che fa presagire che vi siano opinioni diverse su quanto richiesto per gli autisti e i magazzinieri.

Per quanto sopra, ritenendo che non vi siano lavoratori di serie A e di serie B, i sindacati comunicano l’apertura dello stato di agitazione di tutti i Driver e magazzinieri della Liguria sotto il periodo del Black Friday, e in virtù dell’agitazione Sindacale e della mobilitazione di tutto il personale, gli stessi potranno effettuare conseguenti iniziative di sciopero, con presidi davanti ai cancelli di BRT – SDA – GLS – TNT/FEDEX senza dover effettuare alcuna ulteriore comunicazione.