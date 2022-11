Finale Ligure (Savona) – Un giovane capriolo ferito e sanguinante è stato salvato da morte certa nella zona del campo sportivo dai vigili del fuoco e dai volontari dell’Enpa di Savona.

L’animale, una giovane femmina, è stata trovata da alcuni passanti ferita e sanguinante, probabilmente per un incidente stradale o per una brutta caduta.

L’animale presentava una brutta ferita ad una zampa ed un’altra presentava evidenti tracce di una frattura.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’animale rispetto alla strada ma poi sono intervenuti i volontari e i veterinari dell’Enpa che hanno trasferito il capriolo presso uno studio veterinario dove l’animale è stato curato e medicato ed ora riposa nella speranza che possa riprendersi.