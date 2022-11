Genova – Ha deciso di salire al Forte dei Ratti, sopra Quezzi, in mountain bike ma ha calcolato male i tempi finendo per restare sui sentieri completamente al buio per il tramonto del sole.

Un ragazzo è stato soccorso dai vigili del fuoco intervenuti su richiesta del giovane che, trovandosi in difficoltà, ha preferito non rischiare oltre ed ha chiamato i soccorsi.

Grazie a una applicazione di messaggistica, è riuscito ad inviare la propria posizione restando in collegamento telefonico con i Vigili del Fuoco che hanno individuato la sua posizione esatta.

In poco tempo una squadra lo ha raggiunto e, dato che era infreddolito, gli è stata offerta una giacca di uniforme VF per ripararsi dal freddo.

Il ragazzo è stato riaccompagnato sino alla strada e viste le buone condizioni di salute è potuto tornare a casa.