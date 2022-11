Genova – Un casco da caposquadra che si trasforma in presepe da donare alla Madonna della Guardia che lo esporrà nella collezione ricchissima di composizioni provenienti da tutto il mondo. E’ l’idea di un vigile del Fuoco sposata dal comando provinciale. Un vecchio casco d’ordinanza è stato trasformato in grotta per ospitare le statuine della sacra famiglia.

A ricevere l’omaggio sono stati don Marco, suor Lina e la signora Anna responsabile dell’accoglienza del Santuario della Madonna della Guardia.