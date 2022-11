Varazze (Savona) – Dovrebbe essere sostituito ed entrare in funzione entro venerdì mattina il ponte Bailey in metallo che sostituirebbe il cavalcavia Vignette danneggiato in modo irreparabile lo scorso 27 novembre, dall’impatto di un mezzo pesante sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

La demolizione è stata ultimata nella notte, in anticipo sui tempi previsti e consente di essere ottimisti sul completamento “nei tempi” dell’operazione.

L’accelerazione ha consentito di non staccare mai le utenze per l’area servita dal ponte.

La demolizione ha richiesto circa otto ore a partire dalle 20 ed è avvenuta con l’ausilio di circa trenta persone tra tecnici e operai e l’impiego di un martellone per distruggere la struttura, una pinza meccanica per spezzarla in parti più piccole e consentirne il trasporto, un idrante nebulizzatore per evitare la dispersione di polveri nell’aria. L’anticipo di un giorno ha consentito di evitare l’interruzione delle utenze di luce, gas e acqua per la zona servita dal cavalcavia.

Il tir era stato disincastrato da sotto il cavalcavia già nel pomeriggio di domenica 27 e trasportato in un’area manutenzioni di Aspi ad Arenzano, dove resta a disposizione della Polizia stradale per le opportune indagini sul mezzo pesante e sulle autorizzazioni al transito in autostrada. Le operazioni di domenica, che hanno richiesto circa quattro ore di lavoro, hanno visto impiegate una decina di persone con due mezzi, una gru e un pianale per il trasporto. A seguire, ieri, sono iniziate le operazioni propedeutiche alla demolizione, con lo smontaggio delle sovrastrutture del cavalcavia, la predisposizione di un passaggio provvisorio per le utenze e della documentazione autorizzativa necessaria al trasporto del nuovo ponte. La riapertura al traffico è prevista entro venerdì alle 6.

Vista l’ingente portata dei danni, Aspi aveva valutato già nelle prime ore dopo l’incidente che la soluzione più breve per rimettere in esercizio la struttura fosse demolirla e sostituirla con un ponte provvisorio prefabbricato in acciaio tipo Bailey, che è stato immediatamente ordinato e che verrà consegnato nelle prossime ore.