Genova – Una folla commossa ha partecipato questa mattina, in via Assarotti, al funerale di Anna Solaro, l’attrice e regista teatrale, fondatrice del Teatro dell’Ortica, morta dopo una lunga e dolorosa malattia.

Molti i colleghi, i volti noti ma anche tantissimi spettatori e persone con le quali Anna Solaro ha collaborato anche solo per un breve periodo lasciando una traccia indelebile.

Attorno al marito Mirco Bonomi e alla figlia Eugenia si sono strette le persone che hanno voluto bene ad Anna e hanno voluto testimoniare una vicinanza in un momento tanto difficile.

Anna Solaro affiancava al lavoro di attrice e regista anche il difficile compito di organizzare corsi di Teatro e spettacoli anche in ambienti complessi come il carcere e con le vittime di violenze o di tratta. Esperienze che proseguiranno nel suo nome dimostrando come si possa dar vita a piccoli grandi progetti che accendono i cuori.