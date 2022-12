Sanremo – Nuovo attacco vandalico ai danni della sezione di Sanremo della Croce Rossa Internazionale. Ignoti hanno preso di mira – per l’ennesima volta – l’aula Camillo Carlo Benso in corso Imperatrice, colpendo con delle pietrate le vetrine sostituite di recente e sempre a seguito di altri attacchi teppistici.

Danni che colpiscono non solo l’associazione ma anche l’opera meritoria che svolge in favore delle persone bisognose, dei malati e nelle operazioni di soccorso e di protezione civile.

Sulla pagina Facebook della Croce Rossa sanremenese la delusione e il dolore:

“Vergognoso attacco contro il nostro Comitato.

Gravissimo atto vandalico la notte scorsa nei confronti del comitato sanremese di Croce Rossa Italiana. Ignoti (almeno per il momenti) hanno presa di mira l’aula Camillo Carlo Benso, in corso Imperatrice, intitolata ad un volontario prematuramente scomparso, ed inaugurata il 10 settembre scorso.

Le vetrate sono state violentemente colpite da alcune pietre lanciate a distanza ravvicinata.

Un gesto ignobile che colpisce al cuore doppiamente, per il gesto oltraggioso nei confronti dell’istituzione e per il fatto che l’aula ospita lo Sportello Sociale per famiglie in difficoltà dove vengono registrate tutte le attività sociali che Croce Rossa Sanremo svolge sul territorio. Purtroppo non é un caso raro che la Cri venga presa di mira, su tutto il territorio italiano, tant’e che esiste una vera e propria campagna”

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine e sono al vaglio le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza ma ci si domanda perché si sia voluto colpire un’associazione impegnata al fianco dei cittadini