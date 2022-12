Loano (Savona) – E’ tornata alla normalità solo nella notte, con ritardi dei treni oltre l’ora, la circolazione ferroviaria sulla linea Genova – Ventimiglia, bloccata ieri sera da un incidente ancora tutto da chiarire.

Un’auto della Croce Rossa è rimasta incastrata in mezzo al passaggio a livello nella zona di Loano ed ha urtato violentemente una delle sbarre, probabilmente nel tentativo di non restare bloccata sui binari dopo che le due sbarre si sono abbassate davanti e dietro al veicolo.

Il danno alle apparecchiature è grosso ma, soprattutto, ha fatto scattare un blocco automatico di tutti i passaggi a livello della zona, con ripercussioni facilmente immaginabili sul traffico locale ed il fermo automatico dei treni che stavano percorrendo la linea.

I tecnici di Trenitalia hanno lavorato tutta la notte per ripristinare la situazione e consentire la ripartenza dei treni con ritardi considerevoli che avranno ripercussioni anche nella giornata di oggi.