Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Torna a nevicare copiosamente sui rilievi e al Prato della Cipolla i goliardi tornano a dare “vigore” alla statua fallica che ormai compare in mondovisione, ripresa da una webcam accesa 24 ore su 24, ad ogni imbiancata.

Nelle scorse settimane erano stati in molti a notare il progressivo deteriorarsi della statua e a ironizzare sulla vigoria dell’istallazione “artistica” che neppure le temperature sotto lo zero sembrava conservare.

Per questo motivo, probabilmente, non appena i fiocchi bianchi hanno iniziato a scendere copiosi sul prato della Cipolla, i goliardi di Santo Stefano d’Aveto sono tornati a ripristinare la statua che ormai è appuntamento fisso ad ogni nevicata.

C’è chi la considera una vergogna, chi un insulto rivolto a chi guarda e chi, invece, una straordinaria trovata pubblicitaria visto che dell’argomento si occupano i Media con una cadenza impressionante.

E tutto, fanno notare i Goliardi, senza sborsare un centesimo.