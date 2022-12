Genova – Blitz dei carabinieri all’interno del costruendo “Winter Park” alla Foce e controlli a raffica sulle attività che stanno allestendo i “baracconi” di Natale. I militari della compagnia centro e del nucleo ispettorato del Lavoro hanno verificato la regolarità delle operazioni e dei lavoratori impiegati per le operazioni di montaggio delle numerose attrazioni e hanno individuato alcune irregolarità.

In particolare sono stati trovati lavoratori “in nero” e sconosciuti al Fisco e agli organi competenti ai controlli sul Lavoro.

Due persone sono state denunciate e due aziende sono state sanzionate, con multe di circa 10mila euro per aver impiegato personale non in regola sotto il profilo lavorativo e contributivo.

Controlli anche da parte del personale Enel che ha verificato che non ci siano allacci abusivi alla rete elettrica come avvenuto in passato.

I controlli per la sicurezza verranno ripetuti anche nei prossimi giorni.