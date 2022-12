Altare (Savona) – Camminava barcollando vistosamente per strada e così i carabinieri lo hanno soccorso e si sono offerti di riaccompagnarlo a casa ma una volta aperta la porta hanno sentito un forte odore di marijuana ed hanno deciso di fare un controllo scoprendo ben 8 kg di droga custodita in vari barattoli e contenitori.

La curiosa vicenda ha portato un 62enne di Altare in carcere e i carabinieri al sequestro di u grosso quantitativo di droga che veniva probabilmente rivenduta sul mercato della zona.

La droga, suddivisa in barattoli era custodita insieme a diversi bilancini di precisione e circa 6mila euro in contanti che lasciano pensare ad una fiorente attività di spaccio.

L’uomo è stato scortato in carcere.