Genova – Ha estratto la copia esatta di una pistola davanti ad una discoteca della zona di Campi ed ha iniziato a sparare all’impazzata puntando le persone. Momenti di terrore, domenica mattina, alle prime luci dell’alba, davanti ad un noto locale della zona di Cornigliano.

Un uomo di origini sudamericane ha esploso diversi colpi con una pistola caricata a salve gettando nel panico le persone presenti davanti al locale.

Subito sono partite diverse chiamate alle forze dell’ordine e sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno raggiunto l’uomo e lo hanno rapidamente disarmato.

Fortunatamente si è scoperto che l’arma era caricata a salve e non poteva ferire nessuno ma i colpi erano “reali” e le persone sono rimaste choccate e si sono date alla fuga rischiando incidenti.

L’uomo è stato denunciato ma, interrogato, non ha fornito elementi utili a chiarire come mai abbia reagito in quel modo.

Non è escluso, però, che l’uomo abbia estratto la pistola per poi esplodere i colpi per festeggiare qualcosa o per spaventare un gruppo di persone che potrebbe averlo minacciato.