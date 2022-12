Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio divampato in un appartamento di vico Lavagna, nel centro storico genovese. L’allarme è scattato intorno alle 20 ed i pompieri hanno avuto non poche difficoltà a raggiungere la zona che non permette il passaggio dei grandi mezzi anti incendio.

I vigili del fuoco sono stati costretti a stendere lunghe tubazioni attraverso i vicoli e poi su per le scale dell’edificio sino al quarto piano e solo a questo punto hanno potuto iniziare la lotta contro le fiamme che si è conclusa con ampi danni ma nessuna persona coinvolta.

Terminate le operazioni di spegnimento sono iniziate le prime indagini per accertare l’origine del fuoco. La bonifica dei luoghi è andata avanti a lungo.

Questa mattina una verifica dei tecnici accerterà se l’appartamento e tutto l’edificio sia o meno agibile.