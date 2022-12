Genova – Fiamme in una stanza del B&B Hotel di piazza Principe, di fronte alla stazione ferroviaria.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dopo che alcuni passanti hanno hanno notato del denso fumo nero che fuoriusciva da una finestra.

I pompieri hanno indossato i respiratori per entrare nell’albergo e hanno verificato la presenza di persone in difficoltà e poi hanno spento le fiamme.

In corso accertamenti per ricostruire l’origine delle fiamme.

notizia in aggiornamento