Genova – Ha riportato una frattura scomposta ad una gamba e diverse ferite fortunatamente non gravi lo sciatore genovese che nella serata di venerdì si è scontrato contro un gatto delle nevi mentre scendeva lungo una pista ormai chiusa.

L’uomo, in vacanza con amici nella zona del comprensorio di Corvara, in Val Badia ha deciso di scendere lungo una pista ormai chiusa quando si è trovato davanti il gatto delle nevi che stava sistemando il tracciato dopo le abbondanti nevicate.

Lo sciatore non è riuscito ad evitare il mezzo cingolato e lo ha urtato con forza. Nell’impatto ha riportato diverse fratture e ferite.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e l’uomo è stato trasportato a valle e poi, in elicottero, all’ospedale di Bolzano dove si trova ricoverato.