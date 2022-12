Genova – La Dimora Accogliente di Sottocolle partecipa all’iniziativa di Unicredit che sostiene gli Enti di Terzo Settore impegnati in progetti sociali mettendo a disposizione 200.000 Euro che verranno ripartiti tra le Organizzazioni che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

L’Iniziativa è iniziata il 5 dicembre 2022 e si concluderà il 31 gennaio 2023.

Per ottenere una parte della somma messa a disposizione da UniCredit sono necessari almeno 150 punti e 5 donazioni Plus

La Dimora Accogliente ODV è una organizzazione di volontariato che accoglie minori in stato di abbandono o di grave disagio sociale e li accompagna in percorsi di autonomia personale e lavorativa ed è possibile aiutarla in questa iniziativa votando a questo link (https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/liguria/associazione_la_dimoraaccoglienteonlus_5.html)

E segui le indicazioni. Si può votare via Twitter o via e-mail. A conclusione della votazione dovrete dare conferma della preferenza.

Ogni voto vale 1 punto. E’ possibile incrementare i punti attraverso una donazione pari o superiore a € dieci (10). Tutte le indicazioni (molto semplici) si trovano sul sito IL MIO DONO