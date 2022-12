Genova – Primi fiocchi bianchi sulla città. Come previsto sta nevicando in diversi quartieri come Marassi alta, Quezzi, Bolzaneto e Voltri.

La neve non ha ancora attecchito e le strade sono al momento sgombere ma se dovesse aumentare l’intensità delle nevicate potrebbero presto registrarsi problemi e disagi.

In corso lo spargimento di sale sulle strade collinari dove, al risveglio della città, potrebbero registrarsi le difficoltà maggiori.

Neve più abbondante nella zona di Masone, Rossiglione e Campoligure dove nevica già da diverse ore.