Genova – Un furgone in viaggio sull’autostrada A7 Genova – Milano ha preso fuoco, nel primo pomeriggio di oggi, all’interno della galleria Zella, nella zona di Rivarolo.

Le fiamme sono divampate nel vano motore e il conducente è riuscito appena in tempo a fermare il mezzo in galleria e a scendere prima che il veicolo venisse avvolto dalle fiamme.

Il traffico in direzione nord si è subito bloccato e sono intervenuti i mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco.

La polizia stradale ha tenuto bloccato la circolazione per circa mezz’ora, tempo necessario al completo spegnimento e messa in sicurezza dell’area.