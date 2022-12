Bajardo (Imperia) – Un incendio divampato ieri sera ha distrutto un’abitazione del piccolo centro abitato dell’imperiese. A dare l’allarme alcuni residenti della zona che, intorno alle 22,30, hanno notato il fumo e le fiamme che uscivano dalla casa ed hanno chiamato il 112 per allertare i vigili del fuoco.

I pompieri sono arrivati e dopo aver accertato che nessuno fosse rimasto all’interno della casa hanno iniziato le operazioni di spegnimento durate alcune ore.

Nel rogo la casa è andata distrutta e le persone che la abitavano non sono potute rientrare.

La bonifica riprenderà questa mattina ma difficilmente l’edificio verrà dichiarato agibile.

Indagini in corso per accertare l’origine delle fiamme.