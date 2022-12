Genova – Due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare, sulla rampa di accesso al casello di Genova Est, sull’autostrada A12 Genova – Livorno.

L’incidente ha provocato code e rallentamenti e gravi disagi al traffico, soprattutto per i mezzi pesanti bloccati sulla rampa.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco e due feriti sono stati trasferiti in ospedale mentre i pompieri rimuovevano i mezzi incidentati.

Nel frattempo la rampa è rimasta chiusa con gravi ripercussioni sul traffico locale ed autostradale.