Genova – Incidente stradale, questa mattina, alla rotatoria di via di Francia a Sampierdarena, vicino al WTC. Per cause ancora da accertare un bus e una vettura si sono scontrati bloccando il traffico sia in direzione ponente che verso la strada Sopraelevata.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma i disagi per il traffico sono stati pesanti sino alla rimozione dei veicoli, una volta presi i rilevamenti per ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità.

Sul posto è intervenuta la polizia locale