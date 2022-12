Genova – Una decina di ambulanze ferme davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera di Carignano ed ancora disagi per le pubbliche assistenze genovesi costrette a “fermare” i mezzi di soccorso per il “blocco” delle barelle con i pazienti in attesa di essere visitati e curati.

Prosegue l’emergenza ospedali in Liguria e l’effetto del cospicuo aumento di accessi, causato dall’epidemia influenzale e dal covid non riesce ad essere assorbito da strutture spinte al massimo ormai da tre anni e con carenze di personale, strutture e locali.