Lavagna (Genova) – Ha visto una donna cadere in mare nella zona del porticciolo ed ha chiamato i soccorsi. Un passante ha letteralmente salvato una donna che questa mattina, in circostanze ancora in via di chiarimento, è caduta in mare nello specchio acqueo del porto e stava annegando.

Fortunatamente la chiamata di soccorso e le urla hanno fatto accorrere diverse persone che sono intervenute per aiutare la donna in pericolo.

La Guardia Costiera ha inviato un’imbarcazione e personale che ha soccorso la persona e l’ha trasferita all’ospedale di Lavagna.

I medici hanno visitato la persona e l’hanno ricoverata.

Indagini in corso per accertare le cause dell’incidente.