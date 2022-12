Rapallo (Genova) – Saranno le indagini ad accertare la dinamica dell’incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio in un panificio di via Mameli dove il titolare è deceduto in seguito ad una probabile scarica elettrica mentre effettuava una riparazione.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’uomo, 50 anni, stesse verificando il funzionamento di un frigorifero quando si è sentito male ed è deceduto, probabilmente fulminato.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo non si è più ripresto ed è morto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Accanto al ferito è stata trovata una apparecchiatura elettronica che potrebbe essere stata usata per riparare il frigorifero o testarne la funzionalità.

Le forze dell’ordine hanno raccolto elementi e testimonianze per ricostruire la dinamica della tragedia e verificare se erano in funzione tutti i presidi anti infortunio.