Le correnti umide di origine meridionale continuano ad interessare la Liguria portanto nuvole e piovaschi. Condizioni meteo che dovrebbero andare verso un parziale miglioramento tra martedì e mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 26 dicembre 2022

Al mattino nubi ovunque, più compatte dal savonese verso levante. Deboli precipitazioni sparse saranno possibili tra Savona ed il Tigullio.

Nel pomeriggio locali schiarite sull’imperiese, mentre sul resto della regione cambierà poco o niente con deboli precipitazioni sparse tra il genovese e lo spezzino.

Venti moderati da sud-est sul levante fino al genovese. Deboli da nord / nord-est sul ponente.

Mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massim

Costa: min +9/13°C, max +13/16°C

Interno: min +3/+9°C, max +7/+13°C (fondovalle/collina)

Martedì 27 dicembre 2022

Residue precipitazioni al mattino sullo spezzino. Sul resto della regione nubi sparse ma tempo asciutto. Schiarite più ampie sul ponente.

Venti tra deboli e moderati da nord. Rinforzi fino a burrasca da ovest/sud-ovest al largo del Golfo Ligure come da avviso.

Mare generalmente mosso sotto costa. Molto mosso o localmente agitato, come da avviso, al largo del Golfo Ligure

Temperature in lieve calo.

Tendenza per mercoledì 28 dicembre 2022

Nubi sparse in un contesto maggiormente soleggiato per gran parte della giornata se si esclude il gaigo sui versanti padani dell’Appennino in mattinata.

Dalla serata compattamento della nuvolosità a partire da ponente ma sempre senza precipitazioni.

Ventilazione moderata da nord in mattinata tra Genova e Savona.

Mare generalmente poco mosso

Temperature in ulteriore lieve calo.