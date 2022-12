Albenga (Savona) – Ha cambiato la bombola dell’impianto di riscaldamento e qualcosa è andato storto perché una fuoriuscita di gas improvvista gli ha causato utioni alle mani e al viso.

Brutta avventura per un 56enne finito in ospedale, ieri notte, a seguito di una fiammata sprigionata nel locale dove conserva la bombola del gas per il riscaldamento.

L’incidente è avvenuto in località Rollo ed insieme all’uomo era presente anche la compagna che, fortunatamente, non è stata investita dalla fiammata.

L’uomo stava armeggiando con gli attrezzi quando, per cause da accertare, si è sprigionata una fiammata che l’ha colpito in pieno viso.

Subito è scattato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 ma fortunatamente le fiamme non si sono propagate.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Corona per le ustioni riportate.

In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.