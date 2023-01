Genova – Ancora allagamenti e ancora disagi per automobilisti e trasportatori, sotto la strada Guido Rossa, a Cornigliano, per l’allagamento della rotatoria che conduce a via San Giovanni d’Acri in direzione via Tea Benedetti.

A segnalarli la polizia locale che ha predisposto modifiche alla viabilità per ovviare al problema che si ripresenta ogni volta che piove in città.