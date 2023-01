Pietra Ligure (Savona) – Ladruncola di capi di abbigliamento scoperta e identificata grazie alle foto pubblicate sui social. I carabinieri di Pietra Ligure sono riusciti a scoprire l’autrice di una serie di furti, tentati e riusciti avvenuti in alcuni negozi di abbigliamento confrontando una foto scattata da un commerciante derubato. L’immagine è stata confrontata con quelle presenti sui social sino ad identificare la donna.

Non è chiaro se sia stato utilizzato un particolare software o se sia stata compiuta una ricerca “foto per foto” ma il risultato ha condotto i militari a scoprire l’identità dell’autrice dei furti.

La persona era entrata in un primo negozio cercando di rubare alcuni oggetti ma era stata scoperta dal titolare che l’ha fotografata intimandole di non tornare più nel negozio.

La donna si era poi recata in un negozio di abbigliamento e, dopo aver chiesto di provare un cappotto, lo aveva nascosto in una borsa per poi uscire come se niente fosse.

Solo troppo tardi il negoziante si era accorto del furto ed aveva presentato denuncia.

Sulla base delle riprese video del circuito di sorveglianza era emerso il volto della donna e grazie alla segnalazione di un altro commerciante si è arrivati ad una seconda immagine, più dettagliata, della persona ricercata.

Il confronto delle immagini con le foto presenti sui social – forse attraverso uno speciale software – ha permesso l’identificazione.

I militari si sono recati nell’abitazione della donna ed hanno trovato la merce rubata con ancora le etichette dei negozi ed è scattata la denuncia.