Genova – Hanno accerchiato un giovane che stava rientrando a casa e lo hanno aggredito per convincerlo a consegnare il portafogli e il telefono cellulare. Rapina, nella notte, a Borgo Incrociati, vicino alla stazione della Metropolitana dove cinque ragazzi forse legati ad una baby gang hanno terrorizzato un giovane e lo hanno derubato.

Dopo l’aggressione, però, i ragazzini sono rimasti nella zona e così, quando la vittima ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare quanto avvenuto, non è stato difficile ritrovare la banda nei paraggi.

I cinque sono stati identificati e denunciati e si tratterebbe di due italiani e tre minorenni di origine straniera.

Cresce la preoccupazione, in città, per il continuo aumento del numero di episodi di micro-criminalità ma anche di vere e proprie rapine che avvengono per strada.