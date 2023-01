Palermo – Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro. Era ricercato da 30 anni.

Il latitante mafioso più “imprendibile” è stato catturato durante una visita in una clinica nella quale risulterebbe già stato diverse volte negli anni.

I carabieri del Ros, ce lo aspettavano già dalla sera precedente, lo hanno bloccato e trasferito velocemente in una località segreta.

Matteo Messina Denaro era l’unico boss della “vecchia mafia” ancora in circolazione e le forze dell’ordine gli davano la caccia da decenni

“Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia”: così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro. “All’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia.

Secondo le prime indiscrezioni il boss frequentava la clinica da anni per controlli e terapie non meglio precisate. Da chiarire come il super ricercato possa essere rimasto in clandestinità per tutto questo tempo senza godere di “particolari” coperture.