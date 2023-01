Si celebra anche il Liguria il “Blue Monday” quello che viene definito “il giorno più triste dell’anno”.

Le condizioni meteo non aiutano e certamente il lunedì, tra i giorni della settimana, è il più “triste” perché coincide con il ritorno alle attività (scuola, ufficio, lavoro) dopo il fine settimana ma in pochi sanno davvero perché questo è il “giorno più triste dell’anno” e perché, scientificamente, si tratta di una “bufala” montata ad arte per creare una “occasione di acquisto” e dunque per motivi commerciali.

Il Blue Monday nasce infatti da una invenzione pubblicitaria di una Agenzia di Viaggi che aveva escogitato un modo per promuovere in modo divertente una serie di viaggi “rilassanti” dopo un periodo di grande stress psico fisico.

La “proposta” arrivava dopo aver fatto alcune considerazioni sul fatto che, dopo il periodo natalizio, fatto di abbondanti mangiate, visite a parenti e amici, pranzi e cene aziendali e con amici, lo stress “fisico” andrebbe a sommarsi al periodo invernale non esattamente felice per le condizioni meteo, alla ripresa del lavoro e della scuola dopo le feste e le giornate ancora troppo corte.

Una miscela “esplosiva” che faceva del terzo lunedì del mese di gennaio il candidato ufficiale a “giorno più triste dell’anno”.

L’agenzia di Viaggi propose (era il 2005) una serie di “viaggi fuga” dal lunedì blu e fu un successo e da allora l’iniziativa è stata ripetuta ed ha iniziato ad estendersi ad altre categorie commerciali.

Sulla scia dei viaggi per scappare dal “Blue Monday” sono nate moltissime altre offerte sino a diventare un appuntamento.

Oggi si parla anche del “Giorno più felice dell’anno”, contraltare del Blue Monday. Si festeggerà l’ultimo venerdì di giugno per i motivi diametralmente opposti: le giornate sono più lunghe, di solito c’è bel tempo, le temperature sono più calde e belle e si va al mare con la “promessa” che presto arriveranno le Ferie.