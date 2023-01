Genova – Ancora una ragazza aggredita per strada. Questa volta è successo a Pegli dove una giovane di 16 anni è stata bloccata alle spalle da uno sconosciuto che le ha poi tappato la bocca con una mano. E’ successo ieri mattina, prima dell’alba, in via Boito e solo la reazione della giovanissima ha probabilmente evitato il peggio.

La ragazza ha infatti reagito colpendo al viso l’aggressore con un pugno e l’uomo ha subito lasciato la presa fuggendo dolorante. Una reazione che molto probabilmente le ha evitato un’esperienza ancora più terribile.

La giovane è tornata a casa in lacrime ed ha raccontato la scena ai genitori che hanno subito chiamato le forze dell’ordine ma le ricerche non hanno dato esito.

L’episodio ha suscitato molta preoccupazione anche in forza dei recenti episodi di violenza sessuale ai danni di due ragazze di vent’anni, in due diversi episodi avvenuti nei giorni scorsi.

Una ragazza è stata aggredita, rapinata e violentata nei giardini Baltimora (giardini di plastica) in pieno centro storico mentre un’altra ragazza ha raccontato di essere stata drogata e violentata in una discoteca della zona del Terminal Traghetti