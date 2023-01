Chiavari – E’ stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova, dove è giunto in codice rosso, il ragazzino travolto da un’auto questa mattina, mentre attraversava la strada in via Parma.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma sembra che il ragazzo sia stato centrato dalla vettura mentre attraversava la strada.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato il ragazzo e lo ha portato in ospedale dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

In corso gli accertamenti della polizia locale.