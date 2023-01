Genova – Piazza Matteotti gremita di persone, ieri pomeriggio, per il tributo organizzato per Gianluca Vialli il super campione che ha giocato nella Sampdoria all’apice della storia sportiva e si è spento per un tumore in una clinica, a Londra.

Migliaia di persone, tra loro anche moltissimi tifosi del Genoa, hanno reso omaggio alla memoria di Vialli con una cerimonia religiosa nella chiesa del Gesù, gremita sino all’inverosimile, e con la proiezione delle immagini del campione sulla facciata della Regione Liguria, in piazza De Ferrari.

Una folla composta da tifosi che hanno anche acceso i fumogeni che si usano allo stadio ed intonato canzoni ed inni dedicati a Vialli, ma anche da tanti genovesi che volevano salutare Gianluca Vialli e ringraziarlo in qualche modo per quello che ha dato alla città e alla Nazionale.

Un saluto commosso reso ancora più straordinario dalla partecipazione di tanti tifosi della squadra “rivale”, il Genoa. Un esempio di grande sportività che ha reso ancora più particolare e unica la giornata genovese.