Genova – Uno spettacolo di musica e cabaret al Teatro Govi per raccogliere i fondi necessari a sostenere le spese del viaggio della speranza per Nora, la bambina di 5 anni malata di Sarcoma di Ewing che potrebbe ricevere cure non effettuate in Italia in una clinica del Texas.

Lo spettacolo Nora chiama Genova risponde è previsto per venerdì 3 febbraio alle ore 21 al Teatro Govi di Genova e vedrà esibirsi sul palco i nomi più importanti del mondo della musica e del cabaret genovese.

L’obiettivo è aiutare la famiglia della piccola Nora. Le metastasi hanno preso il sopravvento, tanto da impedirle l’accesso alle terapie con le cellule staminali. L’unica strada possibile è quella che arriva nel lontanissimo Texas, presso l’Anderson Cancer Center di Houston.

Lo spettacolo vuole aiutare Nora e la sua famiglia a raccogliere i soldi necessari per affrontare questo viaggio e dare a Nora una speranza.

Saliranno sul palco moltissimi artisti tra cantanti, musicisti e cabarettisti:

Alberto Marafioti, Andrea Bottesini,k Andrea Carlini, Andrea Cervetto, Arianna Serra, Daniele Raco, Enrique Balbontin, Enzo Paci, Gabriele Mago Gentile, Gianpaolo Casu, Giorgio Pezzi, i Trilli, Jay-S, Massimo Gori, Maurizio Cassinelli, Max Campioni, Nicole MAgolie, Roy, Stephanie Riondino, Tigullio 4Friends.

L’incasso sarà interamente devoluto alla famiglia di Nora

Biglietti sul sito internet del Teatro Govi al Nora Chiama Genova Risponde – Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

· (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

· (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10