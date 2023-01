Aggiornamento delle 9,30 – Il cane è stato ritrovato

Isola del Cantone (Genova) – Sono rimasti coinvolti in un incidente stradale e il loro cane Hitch è scappato dalla macchina. Un appello affidato alle pagine di Facebook per i padroni del cane smarrito ieri sera, sull’autostrada A7 Genova Milano, tra Vignole Borbera e Isola del Cantone, al confine tra Liguria e Piemonte.

Il cagnolone è stato avvistato tra Vocemola e Mereta e c’è chi era sull’autostrada al momento dell’incidente e scrive di averlo visto correre in galleria verso Genova.

Sul suo profilo social Helen Cannings Coletti offre una ricompensa a chi la aiuterà a trovare cane Hitch che probabilmente è fuggito per la paura.

“Il nostro cane Hitch e’ scappato dalla macchina dopo un incidente in auto sta sera sull’autostrada fra Vignole Borbera e Isola del Cantone. Non ha una targhetta. Se qualcuno ha informazione vi prego di contattarci a 3482209033. Offriamo ricompensa grazie mille”