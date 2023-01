Blanca torna in Liguria e le riprese della seconda stagione del fortunatissimo telefilm riprendono tra Camogli e Genova dove la stagista, impersonata da Maria Chiara Giannetta, viene assunta come consulente in un commissariato di polizia genovese.

In questi giorni vengono ultimate le riprese di alcune delle scene ambientate nei luoghi più suggestivi della Liguria, tra Genova e Camogli e l’arrivo dei camion della produzione e delle telecamere non è passato inosservato.

“Blanca è tornata a casa! – ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti – Dopo le riprese romane, Maria Chiara Giannetta e tutti i protagonisti della fortunata fiction di Rai 1 ambientata in Liguria, oggi hanno girato a Camogli e poi riabbracceranno Genova per completare le scene nel capoluogo. Pronti a rivedere Blanca, Linneo e la nostra Liguria?”.