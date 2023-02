Genova – Un Lupo solitario, in pieno giorno, sul percorso dell’antico Acquedotto che riforniva la città, proprio alle spalle del capoluogo ligure.

Le segnalazioni si ripetono da qualche tempo ma ora c’è il video di Elisa Pezzoli, consigliera del Municipio IV Media Valbisagno, e presidente III Commissione.

Le immagini parlano chiaro: l’animale ripreso è un Lupo, probabilmente un maschio giovane “in dispersione” ovvero che si è allontanato dal branco per fondarne uno nuovo.

Una situazione molto critica per animali abituati a cacciare in branco e che può spingere gli animali, affamati e in difficoltà, ad avvicinarsi ai centri abitati per cercare cibo in modo opportunistico e disperato, spesso cercando letteralmente tra i rifiuti.

L’animale non è pericoloso, resta guardingo nei confronti dell’uomo e scappa se lo incontriamo.

Anche in casi come questi valgono le raccomandazioni che abbiamo dato in questo articolo