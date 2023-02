Genova – Sabato 11 febbraio, a partire dalle 14,30 in piazza Masnata, il Civ Il Rolandone organizza il “Carnevale per la vita” per raccogliere fondi a sostegno di Nora, bambina pegliese di 5 anni affetta da sarcoma di Ewing, allo scopo di contribuire alle spese per il viaggio e le cure a cui dovrà sottoporsi all’Anderson Cancer Center di Houston, negli Stati Uniti.

Immancabili i carri allegorici, la parata in maschera e la pentolaccia per tutti i bambini, con la partecipazione della Banda Risorgimento di Sampierdarena. Si ringraziano per la collaborazione l’onlus Progetto 80 Sampierdarena, il Circolo Risorgimento Musicale e l’istituto Don Bosco.