Genova – Ha trovato un giovane tasso nascosto dietro alcuni vasi del giardino e vedendolo “appallottolato” e scarsamente reattivo ha chiamato i volontari dell’Enpa che lo hanno recuperato e salvato.

Sarebbe quasi certamente morto di freddo e di inedia l’esemplare di Tasso recuperato dall’Enpa di Genova nel giardino del Lagaccio.

L’animale era magro e debilitato e probabilmente si è risvegliato troppo presto dal letargo, (o forse ci è andato senza le necessarie scorte di grasso) per via delle temperature primaverili dei giorni scorsi.

I volontari lo hanno visitato e trovandolo in difficoltà lo hanno recuperato.

“L’animale si era rifugiato dietro alcuni vasi nel giardino del segnalante – scrive Enpa Genova – e non sembrava intenzionato a muoversi. Dopo essere stato recuperato è stato immediatamente visitato dal nostro veterinario, che per fortuna non ha rilevato nulla di grave: il tasso è semplicemente molto magro e lievemente debilitato. I tassi in pieno inverno non dovrebbero andarsene troppo a zonzo: sebbene il loro non sia un letargo vero e proprio – più una leggera ibernazione che causa un aumento delle ore di sonno – è indubbio che nei mesi invernali siano molto meno attivi. La nostra ipotesi è che il tasso sia uscito a causa delle temperature relativamente miti dei giorni scorsi, per poi venire colto alla sprovvista dalla nuova ondata di freddo. Ad ogni modo, per fortuna la sua situazione sembra essere facilmente risolvibile: lo terremo il tempo necessario per rimetterlo in sesto e poi sarà libero”.

