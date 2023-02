Genova – Una manifestazione in forma di corteo, per le vie della città, per chiedere al Comune di non sfrattare il centro sociale Zapata. L’hanno organizzata le tante associazioni e comitati che sostengono il centro sociale, punto di incontro tra culture e sede di attività sociali ai Magazzini del Sale di Sampierdarena, dal 1994.

Il corteo partirà intorno alle 16 dalla Stazione Marittima e muoverà verso il centro sociale dove si terranno gli interventi di quanti pensano che l’allontanamento dello Zapata dai Magazzini del Sale comporti una grave perdita per il tessuto sociale del quartiere e della città.

Concerti, incontri, feste e raccolte di beneficienza sono i punti forti dell’attività ultra ventennale dello Zapata e il suo ruolo è ben testimoniato dai tanti artisti che in queste settimane supportano lo Zapata con video messaggi postati sui social in cui chiedono al Comune di cambiare idea.

La civica amministrazione sostiene che lo Zapata abbia un debito da oltre 100mila euro con il Comune e che sarebbe disponibile ad offrire altre aree e sedi per lo spostamento del centro sociale.

I debiti non risultano ai responsabili del centro che contestano questo punto dello sfratto e chiedono al Comune di mostrare i documenti che lo dimostrerebbero.