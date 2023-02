Genova – Un nuovo punto vendita di Panarello al posto dello storico bar Amleto. I sussurri delle scorse settimane diventano qualcosa di più con le voci di lavori in procinto di iniziare all’interno dei locali lasciati vuoti dalla precedente storica gestione.

Un colpo per la delegazione di Pegli, abituata alle insegne del locale ma anche una promessa di rinascita sotto le insegne di un marchio prestigioso e rinomato e certamente genovese.

Non è un mistero, infatti, che la nuova gestione dell’azienda, passata in realtà a Milano, stia attuando un piano strategico di investimenti per portare i punti vendita in diverse zone della città dove è nato.

La scommessa del bar-pasticceria davanti all’ex mercato ortofrutticolo, a Marassi, è ormai vinta e dunque è comprensibile che l’appetito venga mangiando.

Cosi, sulla passeggiata a mare di Pegli, all’incrocio con via De Nicolay, tramonta l’epoca del bar Amleto e sta per sorgere quella di Panarello.