Genova – Stava rientrando a casa quando ha sentito dei rumori provenienti dall’interno del Bar Caffè e delizie di via Borgoratti ed ha subito chiamato la polizia. Un passante che abita nella zona ha sventato il furto avvisando le forze dell’ordine.

E’ successo nella notte, intorno all’1,30 e il ladruncolo è stato bloccato.

Le 2 volanti dell’ U.P.G. e S.P., giunte tempestivamente, hanno subito individuato il ladro che si aggirava tra le auto ancora con le refurtiva di 30 euro e la cassa del locale tra le mani. Il 55enne è riuscito ad introdursi all’interno del bar forzando la saracinesca probabilmente con un tubo innocenti ritrovato poi all’interno, inoltre la perquisizione personale ha portato alla luce un coltellino multi uso nelle sue disponibilità.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura dove il magistrato competente è stato notiziato, disponendo il giudizio per stamattina il processo in direttissima.